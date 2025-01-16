Engelli araçta yeni dönem resmileşti

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Kararla engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. İstisnadan yararlanıp yararlanılmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yer alan “İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri” bölümünden öğrenilebilecek. Yerli katkı oranının tespitinde, motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının yüzde 40’ın altında olduğunun tespiti halinde zarara uğratılan vergi, cezası ve gecikme faiziyle birlikte, malul veya engellinin sorumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan alınacak. 2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

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Bu otomobiller alınabilecek



· Fiat Egea Sedan

· Fiat Egea Cross

· Hyundai i10

· Hyundai i20

· Hyundai Bayon

· Renault Clio

· Renault Megane S.

· Togg T10X

· Toyota Corolla

· Toyota C-HR