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'Enflasyonun 2024 yılında tek haneye gerileyeceğini öngörüyoruz'

02.12.2022 - 15:34 | Son Güncelleme :
'Enflasyonun 2024 yılında tek haneye gerileyeceğini öngörüyoruz' | Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Kavcıoğlu "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3’e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9'a çıkmıştır. Merkez Bankası olarak para politikasının etki alanının dışında kalan arz taraflı maliyet baskılarına tek başına faizleri artırmaya odaklanmış politikalarla karşılık vermenin etkili olmayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yerine enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla üretimi ve yatırımları destekleyici, cari fazla kapasitemizi artırıcı politikalar uygulamayı gerekli görüyoruz.

Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3’e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır.

Merkez Bankası olarak, para politikasının etki alanının dışında kalan arz taraflı maliyet baskılarına tek başına faizleri artırmaya odaklanmış politikalarla karşılık vermenin etkili olmayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yerine, enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırımları destekleyici, cari fazla kapasitemizi artırıcı politikalar uygulamayı gerekli görüyoruz.

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Ağustos-Kasım döneminde politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine getirmiş bulunmaktayız. Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak; arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine ve arz kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak proaktif bir rezerv yönetimi anlayışı benimsedik. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yeni yaklaşımlarla bir taraftan rezerv kaynaklarımızı çeşitlendirdik.

Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, yapısal olarak güçlenen cari fazla kapasitemizin en önemli unsuru olan sanayi üretiminde yakaladığımız ivmenin ve istihdamdaki kazanımlarımızın devamı açısından finansal koşulların destekleyici olması gerektiğini düşünüyoruz. 


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