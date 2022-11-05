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Enflasyonda ‘gıda’ ağırlığı

05.11.2022 - 10:09 | Son Güncelleme :
Enflasyonda ‘gıda’ ağırlığı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde yıllık tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiğini belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; TCMB’nin her ay enflasyon oranları sonrası yaptığı açıklamasında ekim ayına ilişkin, “Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3.54 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2.06 puan yükselerek yüzde 85.51 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 2.38 ve 2.36 puan artarak yüzde 77.01 ve 70.45 olarak gerçekleşmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, temel mal ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1.32, 0.66 ve 0.51 puan artarken, enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 0.28 ve 0.15 puan azalmıştır” denildi.

HİZMET GRUBUNDA ZAYIFLAMA

Raporda özetle şu ifadeler yer aldı: “Bu dönemde yıllık enflasyon enerji ve alkol-tütün-altın gruplarında gerilerken diğer gruplarda yükselmiş, yıllık tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı gıda grubundan gelmiştir. Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu öne çıksa da fiyat artışlarının grup geneline yayıldığı izlenmiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonunda yükseliş eğilimi devam ederken, hizmet enflasyonundaki artışı kiranın yanı sıra akaryakıt fiyatlarının yansımalarının hissedildiği ulaştırma hizmetleri sürüklemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış fiyat artışları kira ve hizmet grubunun genelinde zayıflarken, işlenmiş gıdada bir miktar artmış, temel mallarda ise görece yatay seyretmiştir.”


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