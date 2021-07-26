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Enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak

26.07.2021 - 14:47
Enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporunu perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

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Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.


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