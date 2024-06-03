Enflasyon rakamları açıklandı... Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon yıllık yüzde 75.45 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,99, AYLIK %3,77 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %57,68 ARTTI, AYLIK %1,96 ARTTI



Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %60,31 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %75,84 artış, imalatta %60,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %21,38 artış ve su temininde %75,86 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %55,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında %64,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,12 artış, enerjide %43,74 artış ve sermaye mallarında %63,51 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,44 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,34 artış, imalatta %1,44 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,32 artış ve su temininde %6,24 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,44 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,00 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,43 artış, enerjide %3,32 artış ve sermaye mallarında %1,34 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK: EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek "En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.

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