Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre şubat ayında enflasyon yüzde 0.91 oranında artarken; yıllık ise yüzde 15.61 olarak hesaplandı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,87 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 2,32 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,00 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 16,92, AYLIK YÜZDE 0,79 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,75 artış gerçekleşti.

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