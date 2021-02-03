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Enflasyon rakamları açıklandı

03.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Enflasyon ocak ayında yüzde 1,68 olurken; yıllık enflasyon yüzde 14.97 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanmıştı.


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