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Enflasyon oranı belli oldu... Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

03.07.2024 - 10:07 | Son Güncelleme :
Enflasyon oranı belli oldu... Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 71,60 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklanan bu veriler sonrası "Dezenflasyon süreci başladı" dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.

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Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti. 

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TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE                     Yİ-ÜFE                  
Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 1,10 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7   0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14
Şubat 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53   1,20 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74
Mart 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16   1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29
Nisan 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18   1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60
Mayıs 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37   1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96
Haziran -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64   0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38
Temmuz 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49     -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23  
Ağustos 0,40 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09     0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89  
Eylül 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75     1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4  
Ekim 1,55 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43     -0,20 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94  
Kasım 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28     -1,42 2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81  
Aralık 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93     -0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14  
                                           
Yıllık değişim TÜFE                     Yİ-ÜFE                  
Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86   3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2
Şubat 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07   3,10 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29
Mart 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50   3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47
Nisan 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80   4,80 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66
Mayıs 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45   6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68
Haziran 7,20 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6   6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09
Temmuz 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83     5,62 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50  
Ağustos 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94     6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41  
Eylül 7,95 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53     6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44  
Ekim 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36     5,74 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39  
Kasım 8,10 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98     5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25  
Aralık 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77     5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22  

 

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,49, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 46,89, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,36, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,13, enerjide yüzde 30,41 ve sermaye mallarında yüzde 53,68 artış görüldü.

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Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,67, imalatta yüzde 1,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,72 ve su temininde yüzde 4,20 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,57, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95, enerjide yüzde 2,22 ve sermaye mallarında yüzde 1,53 artış görüldü.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 2,67 72,33
İmalat 1,18 52,80
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 2,72 10,78
Su temini 4,20 78,43

DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Açıklanan veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek şöyle dedi: 

Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız.


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