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Enerjisa Enerji ve Çimsa’dan iş birliği

07.07.2022 - 15:14
Enerjisa Enerji ve Çimsa’dan iş birliği | Ekonomi Haberleri

Enerjisa Enerji ve Çimsa iş birliğinde Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri hayata geçiyor.

Çimsa’nın Afyon Fabrikası’na 52 milyon TL yatırım ile kurulacak santral, yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu sayede tesis bin 416 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir enerjiyi doğal kaynaktan sağlayacak.

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji ile Sabancı Holding’in global markası Çimsa, önemli bir iş birliğine imza attı. Çevresel performansını geliştirerek sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamak amacıyla çalışan çimento şirketi, Afyon fabrikasında Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini Enerjisa Enerji iş birliğinde kurmaya hazırlanıyor. ''İşimin Enerjisi'' çatısı altında sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını arttıran çözümler geliştiren enerji şirketi, çimento şirketinin Afyon fabrika arazisine 7 bin 479 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirecek.

PROJENİN TOPLAM YATIRIM BEDELİ 52 MİLYON TL

Yapılan açıklamaya göre, Çimsa’nın Afyon Fabrikası’na 52 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle kuracağı santral 3.4 MWp kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. 60 bin metrekarelik alanda 7 bin 479 adet güneş panelinin kullanılacağı ve 2023 yılının 2’nci çeyreğinde aktif olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde, yıllık yaklaşık 2 bin 750 ton karbondioksit salımı engellenecek. Enerji şirketi, çimento şirketinin yenilenebilir kaynaklardan kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda çimento sektörüne rol model olmasına katkı sağlayacak.


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