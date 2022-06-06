;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Enerjisa’da üst düzey değişiklik
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı Sonraki Haber › Bakan Nebati: Gelir artırıcı tedbirleri hayata geçireceğiz Bakan Nebati: Gelir artırıcı tedbirleri hayata geçireceğiz

Enerjisa’da üst düzey değişiklik

06.06.2022 - 12:28
Enerjisa’da üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan Özsürekci atandı.

Türkiye’de Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile 14 ilde 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan Özsürekci getirildi. Atamaya kadar şirketin Saha Operasyonları Grup Direktörlüğünü yürüten Özsürekci, 1 Temmuz 2022’de genel müdürlük görevini Süleyman Samsa’dan devralacak.  2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2008 yılında yine aynı bolümde yüksek lisansını tamamlayan Özsürekci, 2003 yılının sonunda Başkent EDAŞ’a katıldığı günden bu yana şirkette farklı yönetim pozisyonlarında görev aldı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

“ÖZSÜREKCİ’YE YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Enerjisa Enerji’nin dağıtım birimindeki görev değişimine yönelik olarak Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar şunları kaydetti:

“Enerjisa 2009 yılında Başkent EDAŞ ile başlattığı, 2013’te Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile devam ettirdiği elektrik dağıtım faaliyetlerinde bugün artık sektörünün tartışılmaz lideri konumunda. Bu liderliği dağıtım şirketlerimizin yaptığı yatırımlar, uygulamaya aldığımız son teknolojiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün en üst seviyede benimsenmesi gibi farklı alanlarda da görüyoruz. Ülkemizin farklı coğrafyalarında yeri geldiğinde yangın, sel ve yoğun kar gibi afetlerde dahi kaliteli ve kesintisiz enerji için faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerimiz yeni dönemde de hem sektöründeki liderliğine hem de hizmet bölgelerindeki aralıksız yatırım, bakım ve arıza onarım çalışmalarına devam edecektir. Dağıtım birimimizde Genel Müdürlük görevini 2 yılı aşkın süredir yürüten Süleyman Samsa’ya tüm katkıları için teşekkür ediyor, Oğuzhan Özsürekci’ye de yeni görevinde başarılar diliyorum.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.648 Değişim: 1,80% Hacim : 48.628 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.620 06.06.2022 Yüksek 2.654
Açılış: 2.620
16,5827 Değişim: 1,03%
Düşük 15,9954 06.06.2022 Yüksek 16,6045
Açılış: 16,4143
17,7833 Değişim: 1,06%
Düşük 17,3505 06.06.2022 Yüksek 17,8739
Açılış: 17,5968
983,11 Değişim: 0,60%
Düşük 952,08 06.06.2022 Yüksek 991,18
Açılış: 977,20
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.