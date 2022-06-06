Enerjisa’da üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan Özsürekci atandı.

Türkiye’de Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile 14 ilde 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan Özsürekci getirildi. Atamaya kadar şirketin Saha Operasyonları Grup Direktörlüğünü yürüten Özsürekci, 1 Temmuz 2022’de genel müdürlük görevini Süleyman Samsa’dan devralacak. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2008 yılında yine aynı bolümde yüksek lisansını tamamlayan Özsürekci, 2003 yılının sonunda Başkent EDAŞ’a katıldığı günden bu yana şirkette farklı yönetim pozisyonlarında görev aldı.

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“ÖZSÜREKCİ’YE YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Enerjisa Enerji’nin dağıtım birimindeki görev değişimine yönelik olarak Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar şunları kaydetti:

“Enerjisa 2009 yılında Başkent EDAŞ ile başlattığı, 2013’te Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile devam ettirdiği elektrik dağıtım faaliyetlerinde bugün artık sektörünün tartışılmaz lideri konumunda. Bu liderliği dağıtım şirketlerimizin yaptığı yatırımlar, uygulamaya aldığımız son teknolojiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün en üst seviyede benimsenmesi gibi farklı alanlarda da görüyoruz. Ülkemizin farklı coğrafyalarında yeri geldiğinde yangın, sel ve yoğun kar gibi afetlerde dahi kaliteli ve kesintisiz enerji için faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerimiz yeni dönemde de hem sektöründeki liderliğine hem de hizmet bölgelerindeki aralıksız yatırım, bakım ve arıza onarım çalışmalarına devam edecektir. Dağıtım birimimizde Genel Müdürlük görevini 2 yılı aşkın süredir yürüten Süleyman Samsa’ya tüm katkıları için teşekkür ediyor, Oğuzhan Özsürekci’ye de yeni görevinde başarılar diliyorum.”

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