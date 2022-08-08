Enerjide 372 milyon dolarlık tasarruf | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2018 yılında ilan edilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, tarım ve bütün sektörleri ilgilendiren alanlarda kapsamlı bir eylem planı uygulandı.

Bakanlık verilerine göre, 2021 yılında enerji verimliliğine yapılan 1 milyar 325 milyon dolar yatırım karşılığında 372 milyon dolar tasarruf elde edildi. Enerjide verimliliği artırmak için harekete geçen Enerji Bakanlığı, bu alandaki yatırımların, kendini ortalama 5 yıl içerisinde amorti ettiğini ve bu süreden sonraki yılların da kişi ve kurumların hanesine kâr olarak yazıldığını hesapladı. 2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yapıldı.

Bunun karşılığında 372 milyon dolar tasarruf elde edilirken, devreye alınan yatırımlarla 43 milyon tona eşdeğer sera gazı azaltımı sağlandı ve 12 bin yeni istihdam oluşturuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili olarak, konutlarda enerji verimliliğinin artırılması için yalıtım yapılması amacıyla Isı Yalıtımı Kredi Paketi’nin devreye alındığını duyurmuştu. Daire başına 50 bin liraya kadar olan kredi, 0.99 faizle 60 ay vadeye kadar kullanılabiliyor.

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