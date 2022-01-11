Enerjide 2.8 milyar dolarlık ‘evlilik’ | Ekonomi Haberleri

PwC Türkiye’nin, her sene Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerini analiz ettiği ‘Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2021’ raporu yayımlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; bu yıl 14. sayısı hazırlanan rapora göre, 2021 yılında Türkiye enerji piyasasındaki toplam 40 birleşme ve satın alma işleminin toplam tahmini değeri, 2020 yılına göre yüzde 155’lik bir artışla 2.8 milyar doları geçti. 2020 yılında Türkiye enerji piyasasına pandeminin de etkisiyle azalan yabancı yatırımcı ilgisi, işlem sayısı bazında 2021’de de önemli bir toparlanma kaydedemedi. Geçmiş senelerde olduğu gibi, 2021 yılında da elektrik üretim, dağıtım, perakende ve doğalgaz dağıtım alt segmentlerinden oluşan altyapı sektöründeki işlem sayısı ve tahmini toplam değer, petrol ve doğalgaz piyasasındaki işlemleri geride bıraktı. Altyapı sektöründeki bu yoğunluğa karşılık, petrol ve doğalgaz piyasalarında, özellikle akaryakıt ve LPG dağıtım segmentlerinde 2020’de hızlanan konsolidasyon dalgasının 2021’de devamı gelmedi. Bu cephede halka açıklanan tek işlemin değeri 1.3 milyar ABD doları olarak belirtildi.

YENİLENEBİLİR AĞIRLIKLI

PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, altyapı sektöründeki işlemleri şöyle değerlendirdi: “2021 yılında altyapı sektöründe halka duyurulan 39 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri, 2020 yılını üçe katlayarak 1.5 milyar dolara yükseldi. Bu işlemlerin çoğu, özelleştirmeler de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji alanında olurken, geri kalanı termal enerji üretimi, gaz ve elektrik dağıtım ve perakende ile elektrikli araç şarj altyapısı alanlarında gerçekleşti. Yenilenebilir enerji tesislerine olan bu ilginin, özellikle ilk YEKDEM dönemi kapsamındaki ABD doları cinsinden ödemelerden faydalanan varlıklar üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz.”

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