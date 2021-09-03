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En fazla salatalığın fiyatı arttı

03.09.2021 - 11:18
En fazla salatalığın fiyatı arttı | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56,30 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk tişörtünde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişörtte oldu. Bunu yüzde 7,15 ile patates, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 5,63 ile erkek tişörtü, yüzde 5,26 ile üzüm takip etti.


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