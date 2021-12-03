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En fazla patlıcan fiyatları yükseldi

03.12.2021 - 12:58
En fazla patlıcan fiyatları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan olurken, en çok karnabahar ucuzladı.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Patlıcan fiyatları yüzde 24,81 artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün oldu. Aynı ayda en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 38,76 ile karnabahar oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Patlıcan yüzde 24,81, sivri biber yüzde 21,71, lpg (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 19,55, mücevher (altın) yüzde 18,45, domates yüzde 15,24, tüp gaz ücreti yüzde 14,16, buğday unu yüzde 13,48, ayçiçek yağı yüzde 13,27, kesme şeker yüzde 12,76, evcil hayvanlar için gıda harcamaları yüzde 12,47, toz şeker yüzde 11,86, patates yüzde 11,81, pencere (pvc) yüzde 11,38, tavuk eti yüzde 11,20, meyve suyu yüzde 10,21, motorin yüzde 10,13, yumurta yüzde 9,48, benzin yüzde 8,13, kahve yüzde 7,54, ekmek yüzde 7,07

EN ÇOK UCUZLAYANLAR

Karnabahar yüzde 38,76, ıspanak yüzde 21,42, kıvırcık yüzde 20,12, limon yüzde 17,54, pırasa yüzde 14,44, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 11,72, kırmızı turp yüzde 10,67, muz yüzde 6,86, havuç yüzde 5,58, kuru soğan yüzde 4,87, kırmızı lahana yüzde 3,09, dolmalık biber yüzde 2,70, elektrikli süpürge yüzde 2,41, yeşil soğan yüzde 2,40, ağız ve diş bakımı ürünleri yüzde 2,32, beyaz lahana yüzde 2,25, mantar yüzde 1,32, elektrikli kesici aletler (blender) yüzde 1,18, maydanoz yüzde 1,01, gömlek (erkek için) yüzde 0,68


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