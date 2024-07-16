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En düşük emekli maaşı belli oldu! Yurt dışı çıkış harcı 500 liraya çıkacak

16.07.2024 - 12:14 | Son Güncelleme :
En düşük emekli maaşı belli oldu! Yurt dışı çıkış harcı 500 liraya çıkacak | Ekonomi Haberleri

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı da 150 liradan 500 liraya çıkarılması hedefleniyor.

Güler'in açıklamaları şöyle:

Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz.

Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini yapmak için bilgilendirmek için bir aradayız. Toplamda 53 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır çalışılan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda hali hazır durum içerisinde bu kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konular çalışılıyor gibi dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir inceleme yapmadığımız bir metin haline getirmediğimiz birçok konu varmış gibi basınla paylaşıldı. 53 maddeyi incelediğinizde paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını görmüş olacaksınız.

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Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz.

Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının istisna edilmesi, kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi oluşturulması vergi sistemimizde yer alacaktır. Gelir vergisi mükelleflerinin yılın belli zamanlarında elde ettikleri hasılat tespit edilecek, beyanlarıyla yüzde 20 uyumsuzluk hasılat varsa izaha davet edilecek.

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Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak için cezaların etkinliğinin artırılması, usulsüzlük cezalarında artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılmada kesilecek cezalar artırılacak. Vergi dairesi bilgisi dışında kesilecek vergi zıyai cezası 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat uygulanacak.

Başkasının IBAN ve POS cihazı kullananlara ayrıca cezaları artırıyoruz.

KDV beyannamelerinde indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılında indirilememesi durumunda kayıtlardan çıkarılarak gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkıyoruz. Cezalar için uzlaşma yapılacak. 

 


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