"En borçlu belediyeler CHP’li belediyeler" diyen Bakan Işıkhan: Haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bütçe sunumunun ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından toplanan komisyonda, muhalefet milletvekilleri bütçe üzerine görüş, öneri ve Bakan Işıkhan’a sorularını yöneltti. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, SGK'nın sağlık harcamalarından özel hastanelere olan ödemelerin oranının her geçen yıl azaldığını söyledi.

Işıkhan, "2012 yılında yüzde 16,6 iken 2014'de yüzde 15'e, 2016'da yüzde 12,9'a, 2018'de yüzde 11,2'ye, 2020'de yüzde 8,6'ya, 2022'de yüzde 7,3'e ve 2023'de yüzde 6,2'ye düşmüştür. Gördüğünüz gibi SGK bütçesinden özel hastanelere aktarılan kaynak ciddi anlamda azalma göstermiştir. Kamu ve özel hastanelerde kişi başına yapılan harcamalarda artış olmuştur. Bunun nedeni Genel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında sürekli yaptığımız güncellemelerdir" diye konuştu.

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Bakan Işıkhan, "Kapsamlı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için SGK’nın prim gelirlerinin tahsilatı bizim için çok önemlidir. Emekli aylıklarını öderken, sağlık harcamalarını yaparken topladığımız sigorta primleri bizim için önemli" dedi.

'BELEDİYELERİN BORCU 150 MİLYAR LİRAYA ULAŞMIŞ DURUMDA'

Ne kadar çok sigorta primi toplanırsa emeklilere ve vatandaşlara o derece iyi hizmet sunumunu gerçekleştirileceğini belirten Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyarlık borcu bugün 150 milyar liraya ulaşmış durumdadır ve maalesef sürdürülemez hale gelmiştir. Belediyelerin borçlarını tahsil edebilmek için şöyle bir yol izliyoruz. Borçlu belediyelerle iletişime geçerek borçları ve ödeme yöntemleri konusunda öncelikle bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra borçların ödenmesi talep edilmektedir. Belediyelere borçların özel yapılandırma kanunları kapsamında 120 aya kadar vadelerle taksitlendirmek üzere genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmektedir. Yapılandırma kapsamında oluşan borçlar ise 6183 sayılı Kanun kapsamında 36 aya kadar vadelerle tecil edilebilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'BÜTÜN BELEDİYELERE SESLENİYORUZ, BORCUNUZU ÖDEYİN'

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Borçlu belediyelerin, borçlarına karşılık gayrimenkul teklifiyle borçlarını ödeyebilme imkanına sahip olduklarını ifade eden Işıkhan, "Bütün belediyelere eşit yaklaşıyoruz. Bütün belediyelere kamuoyu önünde aynı çağrıyı yapıyoruz. Tüm belediyelere sesleniyoruz. Borcunuzu ödeyin, borçların birikmesine ve ödenmesi zor seviyelere gelmesine müsaade etmeyin. Tek seferde ödeyemiyorsanız gelin bize başvurun, taksitlendirelim. İsterseniz gayrimenkul takası teklifi yapın. Bizim çağrılarımızı dikkate alın. Borçlarını ödeme iradesi gösteren belediyelerimize elbette bir işlem yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BORÇLU BELEDİYELER CHP'Lİ BELEDİYELER'

Hiçbir parti ayrımı yapmadıklarını söyleyen Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

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"Örneğin; Şişli, İzmit, Bodrum belediye başkanları geldiler. Benimle görüştüler, borçlarını ödeme noktasında desteklerini ortaya koydular. Ancak bunca çağrımıza rağmen, borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız. Bunu yaparken de en borçlu belediyelerden başlayarak işlemleri gerçekleştiriyoruz. En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8,4 milyar lira SGK borcu var."

'ABB'NİN 8,4 MİLYAR LİRA BORCU VAR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) SGK borçlarına dair konuşan Işıkhan, şunları söyledi:

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"ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var. 2019'da Melih Gökçek'ten belediye devralındığında SGK prim borcu 200 milyon liraydı. Bu konuyu mart ayında ilk kez dile getirdiğimizde ABB'nin 4,5 milyar lira borcu vardı. 7 ayda borcu neredeyse iki katına çıktı. Üstelik bu süreçte borçları kapatma noktasında ne adımı ne de taksitlendirme başvurusu yapmadılar. Her geçen gün borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız. 150 milyar borcun parti bazında dağılımı ise şöyle; CHP bu borcun yüzde 67,5'ine sahip. AKP yüzde 25, MHP yüzde 3, DEM Parti yüzde 2. Biz kanunun emrettiği neyse onu yapıyoruz. Ben borçlarımı nasıl tahsil edeceğim? Biz parti ayrımı yapmıyoruz."

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'SURİYELİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMAMIZ BULUNMAMAKTA'

Suriyeli mültecilerin genel sağlık sigortalılığı kapsamına alınacağı iddialarına dair Bakan Işıkhan, "Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra kamuoyunda dile getirilen geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinde karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir" dedi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN 2025 YILI BÜTÇESİ, KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bakan Işıkhan, yaklaşık 45 dakika boyunca milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bakanlık bütçesini oylamaya sundu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi.