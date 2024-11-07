Emlak Konut'a ek finansman

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Emlak Konut GYO, yatırımların finansmanında kullanılmak üzere katılım bankalarından kısa vade yapısında 3 milyar lira tutarında ek finansman sağlandığını bildirdi.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak üzere, katılım bankalarından kısa vade yapısında 3 milyar lira tutarında ek finansman sağlanmıştır. Bu finansman, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir yapıda olup, şirketimizin nakit akışına uygun şekilde şekillendirilmiştir. Şirketimiz, büyüme hedeflerine uygun şekilde finansal çeşitliliği artırırken projelerini güçlü bir mali yapı üzerine inşa etmeye devam etmektedir."