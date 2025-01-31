Emlak Konut yeni yıl hedeflerini açıkladı: Konuta erişim kolaylaşacak

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Emlak Konut GYO, Genel Müdür Yasir Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıyla 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Yılmaz, 2024 yılında 51 milyar TL ön satış ve arsa satışı geliri elde edildiğini, 4.2 milyar TL kâr hedefini koruduklarını açıkladı.

“Son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik” diyen Yasir Yılmaz, 2025 yılı hedefleri için özetle şunları söyledi:

45 İHALE YAPACAK

Aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, yıllık kârımızı 12 milyar TL’ye ve ön satış gelirlerimizi 75 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

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‘Gelir paylaşımı’ ve ‘anahtar teslimi’ modelli projeler için bu yıl 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve bu ihalelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planlıyoruz.

YENİ ENSTRÜMANLAR

Deprem bölgesi, kentsel dönüşüm, gelir paylaşımı ve anahtar teslim modeli projelerinde yer alan toplamda 102 bin bağımsız bölümün teslimini yapacağız.

2025 yılında gayrimenkul yatırım fonları (GYF), proje bazlı GYF’ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi finansal enstrümanlarla aktif büyüklüğümüzü, gelirlerimizi artıracağız. Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL’lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Bu fon, şirketimizin finansal esnekliğini artırırken yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir getiri sunmayı amaçlıyor. Ziraat Portföy işbirliğiyle hayata geçireceğimiz bu fon, stratejik bölgelerdeki nitelikli projelerimize yatırım yapma imkânı tanıyacak. GYF’ler, uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım aracı olarak, portföy çeşitliliği ve risk dağılımı açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, gayrimenkul sertifikaları (GYS) ile ilgili önemli bir aşamaya geldik. Bu yeni finansal enstrümanın tüm detaylarını ve avantajlarını, yakın zamanda paylaşacağız.

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Ayrıca daha önce olduğu gibi hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz.

FON, SERTİFİKA, KAMPANYA YOLDA: ‘FAİZ DÜŞÜŞÜYLE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK’

GEÇEN yıl yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin konut satıldığını hatırlatan Yasir Yılmaz, “Bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini gösteriyor” dedi. “Sektörde yeni ve dinamik bir dönem başlıyor” vurgusu yapan Yılmaz, “2025 yılında beklenen faiz düşüşleriyle birlikte, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek” ifadelerini kullandı.

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SUUDİ ARABİSTAN’A 1000 KONUT PLANI

ULUSLARARASI büyüme vizyonu çerçevesinde, Suudi Arabistan’da ‘Emlak Konut Global’ markasıyla bir şirket kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, ilk etapta Riyad kentinde 1.000 bağımsız birimin inşasının hedeflendiğini açıkladı.

Yılmaz, Emlak Konut çatısı altında faaliyet gösteren Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş.’yi (EPP), dönüşüm projelerinde lider konuma getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “2025 yılı içerisinde EPP’nin halka arz çalışmalarına başlıyoruz. Ayrıca, Emlak Konut Asansör Sistemleri’nin de (EKA) yerlilik oranını yüzde 95’e çıkararak uluslararası pazarda etkili olmasını sağlayacağız” diye konuştu.