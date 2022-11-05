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Emisyon düşüşünde enerji krizi etkisi

05.11.2022 - 10:14 | Son Güncelleme :
Emisyon düşüşünde enerji krizi etkisi | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından yapılan yeni bir analize göre, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonları son 3 ayda 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında azaldı.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; analize göre bu düşüşle pandemi kaynaklı olarak devam eden 18 aylık bir yükseliş bitmiş oldu. CREA, enerji krizinin AB emisyonlarını aşağıya çekmeye başladığını ve bu durumun hızlanabileceğini belirtiyor.

GÜNEŞTEN GELDİ

Peki emisyonların düşmesinde etkili olan faktörler neler? Rapora göre AB’de enerji krizinden kaynaklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep, ısı pompası kullanımı ve elektrikli araçlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Bunun yanında güneş enerjisindeki büyüme karbon salınımının azalmasına güçlü bir destek oldu. AB, sadece mayıs-ağustos döneminde ihtiyacı olan elektriğin yüzde 12’sini güneşten elde ederek 29 milyar Euro’luk gaz ithalatının da önüne geçti. Ayrıca geçtiğimiz dönemde kıta genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallarından tam fayda sağlanamıyordu. Eylül ve ekim aylarında da hidroelektrik üretimi normalleşti ve rüzgâr santrallarının da daha yüksek verimle çalışması ile bu anlamda bir rahatlama sağlandı.

TASARRUF VE VERİMLİLİK

Dünya genelinde yükselen fosil yakıt fiyatları özellikle sanayi ve konutlardaki enerji talebini baskılıyor. Burada kısmen enerji verimliliği projeleri ve tasarruf tedbirleri kısmen de bazı sanayi devlerinin üretimi askıya alması etkili oldu. Ancak ağustos ayında Euro Bölgesi’ndeki sanayi üretimi enerji üreticilerinin üretimi azaltmasına ve AB’nin endüstireyel gaz talebinin azalmasına rağmen beklentinin üzerinde artş gösterdi. Analizde bu durumla ilgili, “AB’nin gelişen duruma uyum sağlamakta zorlandığı” yorumu yapıldı.

YEŞİL POLİTİKALARIN MEYVELERİNİ GÖRECEĞİZ

Analize göre önümüzdeki yıllarda, AB’nin temiz enerjiye yönelik artan ilgisi ve gaz kullanımının azaltılmasını desteklemek için uygulamaya konulan politika programları meyvelerini verecek ve kömür ve gaz tüketimi ile buradan kaynaklı emisyonları daha da aşağı çekecek. CREA Baş Analisti Lauri Myllyvirta, “Temiz enerji yatırımları ve politikaları önemli ölçüde genişledi. Bu da önümüzdeki birkaç yıl içinde emisyonlarda sürekli ve hızlı bir düşüşe yol açacak” diyor. Eylül ayının başlarında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yenilenebilir enerji kullanımını arttırma ve hızlandırmaya yönelik taahhüdünü hatırlatarak bunu “gelecek için enerji sigortamız” olarak adlandırmıştı.


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