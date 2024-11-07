Emirates'ten 2,5 milyon dolar kâr

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Uluslararası trafiğe yönelik dünyanın en yoğun havalimanından uçuş gerçekleştiren havayolu grubu, çatışmalar nedeniyle bölgesel kesintilerle karşı karşıya kalsa da ağını başka yerlerde genişletti.

APF'nin haberine göre grubun Eylül ayına kadar olan altı aylık dönemde elde ettiği 10,4 milyar dirhem (2,8 milyar dolar) vergi öncesi kâr rekor seviyedeydi ancak ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni yüzde 9,0'lık kurumlar vergisine tabi tutuldu.

Grup Başkanı ve CEO'su Şeyh Ahmed bin Said El Maktum yaptığı açıklamada, "2024-25'in geri kalanında müşteri talebinin güçlü kalmasını bekliyoruz ve gelirlerimizi artırma kapasitemizi artırmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

"Görünüm olumlu" dedi ve filoya daha fazla uçağın katılmasının ve Emirates'in yer hizmetleri kolu olan dnata için tesislerin genişletilmesinin beklendiğini söyledi.

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Emirates Grubu, mali yarıyı 11,9 milyar dolarlık nakit rezerviyle kapattı. Bu rakam Mart ayındaki 12,8 milyar dolardı.

Şirket, BAE'nin yedi şeyhliğinden biri olan Dubai hükümetine daha önce duyurulan 540 milyon dolarlık temettü ödemesini gerçekleştirdi.