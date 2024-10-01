Emekli olacaklar dikkat! Çalışma başlatıldı...

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Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, sorulara şu cevapları verdi:

EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR



(2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?) "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?



Bakan Işıkhan "Böyle bir çalışmamız yok" cevabını verdi.