Emekli maaşına zam açıklaması... AK Partili Güler: Rakamı bu akşam Erdoğan'a sunacağız | Ekonomi Haberleri

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz.

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