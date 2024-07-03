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Emekli kök maaşlara gelen zam belli oldu! Kök maaş nasıl hesaplanır?

03.07.2024 - 10:59 | Son Güncelleme :
Emekli kök maaşlara gelen zam belli oldu! Kök maaş nasıl hesaplanır? | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu yılın altıncı enflasyon verisini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan kök maaşlara Temmuz ayında yansıyacak olan enflasyon verisi de belli olmuş oldu.

Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin altıncısı açıklandı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve yılbaşından itibaren en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu.

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Ancak emekliler 10 bin liranın altında kök maaşa sahip oldukları için açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kök maaşlarında da artış yaşanıyor.

Bugün açıklanan enflasyonla birlikte altı aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 24.73 oldu. Böylece kök maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. 

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.


Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.


Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.


Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.


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