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Elon Musk'tan uyarı: ABD iflasa doğru gidiyor

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#Elon Musk#ABD#İflas
Elon Musktan uyarı: ABD iflasa doğru gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 15:52

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD borcunun 35,6 trilyon dolar olmasının ardından "ABD iflasa doğru gidiyor" diye paylaşımda bulundu.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X.com'da bir gönderi paylaştı. Musk, ABD'nin borcunun arttığını gösteren bir raporu alıntılayarak "ABD iflasa doğru gidiyor" dedi.

Gönderi üzerine Muhafazakar Heritage Foundation'dan ekonomist EJ Antoni ABD'nin yeni borç raporunu yorumladı. Antoni, Forbes'da yer alan yorumunda "Federal borç, yeni mali yılın ilk gününde 204 milyar dolar artarak 35,669 trilyon dolarlık yeni bir rekora ulaştı ancak durum daha da kötüye gidiyor. Hazine ayrıca nakit bakiyesini 72 milyar dolar azaltmak zorunda kaldı. Bu, sadece bir gün için 275 milyar dolardan fazla zarar anlamına geliyor," diye yazdı. 

ABD Kongre Bütçe Ofisi'nin bu yılın başlarında yaptığı bir analize göre, ABD borç faiz ödemelerinin bu yıl 870 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Analizde, Kvid dönemindeki büyük harcamaların ve para basımının ardından kontrolden çıkan enflasyonun, Federal Rezerv'i daha önce hiç görülmemiş bir oranda faiz oranlarını artırmaya zorlamasının ardından bu tahminde bulunuldu.

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ABD'nin ulusal borcu son yıllarda hızla arttı ve büyük ölçüde Kovid önlemleri nedeniyle 2024'ün başında 34 trilyon dolar sınırını geçti.

BITCOIN FİYATLARINI ARTIRABİLİR

Bu yılın başlarında Bank of America analistleri ABD borç yükünün her 100 günde 1 trilyon dolar artacağı ve bunun Bitcoin'in fiyatında artışa yol açabileceği, borcun da 2024 yılı sonuna kadar 36 trilyon dolara ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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#Elon Musk#ABD#İflas

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