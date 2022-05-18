  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Elon Musk, SEC'ten Twitter'ın incelenmesini istedi
‹ Önceki Haber Henkel'den ilk çeyrekte 5,3 milyar Euro'luk satış Henkel'den ilk çeyrekte 5,3 milyar Euro'luk satış Sonraki Haber › Bakan Nebati Mısır’a gidiyor Bakan Nebati Mısır’a gidiyor

Elon Musk, SEC'ten Twitter'ın incelenmesini istedi

18.05.2022 - 16:52
Elon Musk, SEC'ten Twitter'ın incelenmesini istedi | Ekonomi Haberleri

44 milyar dolara Twitter'ı satın almaya niyetlenen ancak spam hesapların yüksek olması nedeniyle işlemi erteleyen milyarder iş insanı Elon Musk SEC'ten Twitter kullanıcı rakamlarına yönelik gözden geçirme talep etti.

Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'ın satışında pürüz çıktı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uğruna 44 milyar doları gözden çıkarmasıyla başlayan satın alma serüveni bir noktada tıkandı.

Twitter'ın kullanıcı sayısına yönelik endişelerin giderilmesi için Musk, ABD'nin SPK'sı konumunda olan SEC'e başvuru yaptı.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesap sayısını toplam kullanıcıların yüzde 5'in az olduğuna dair kanıt sunmasını talep ederken, SEC'ten bu rakamların incelenmesini istedi.

3 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

SEC, Elon Musk'ın Twitter'a yatırım yapmasından ve şirketi tamamen satın almak istemesi arasında geçen sürede Twitter yöneticileriyle 3 kez toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, CEO Parag Agrawal, Bret Taylor ve Egon Durban ile görüştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9402 Değişim: 0,01%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9647
Açılış: 15,9384
16,7256 Değişim: 0,23%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,7618
Açılış: 16,6872
931,81 Değişim: 0,17%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 932,97
Açılış: 930,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.