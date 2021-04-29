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Elektronik devinden tarihi kar!

29.04.2021 - 10:05 | Son Güncelleme :
Elektronik devinden tarihi kar! | Ekonomi Haberleri

Sony, 2020 mali yılında net karının ilk kez 1 trilyon yen eşiğini geçtiğini ve 1,17 trilyon yen (11 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Elektronik üreticisi Sony Group'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin sürdüğü dönemde, Mart 2020-Mart 2021 bilançolarında, rekor net kar artışı sergilediği gözlendi.

Güncellenen bilançolara göre, firmanın satışları yüzde 9 artışla 9 trilyon yene (82 milyar dolar), işletme karı ise yüzde 15 artışla 971 milyar yene (9 milyar dolar) yükseldi.

Artışlarda Kovid-19 salgını endeksli oyun sektörüne yönelik talebin artması ile Kasım 2020'de PlayStation 5 konsolunun piyasaya sürülmesinin etkisi dikkati çekti.

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Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "On yıl süreli kümülatif çabaların sonucu olarak 1 trilyon yen eşiğini geçtik. Bu bir anda meydana gelen bir değişim değil." dedi.

Elektronik, oyun, müzik ve finansal hizmetler sektörlerinde bulunan Sony'nin daha önce açıkladığı en yüksek yıllık net kar 2018'de 916 milyar yen (8,5 milyar dolar) olarak gerçeklemişti.

Hitachi Group'ta yapılan açıklamada ise firma 2020 mali yılı net karının, önceki mali yıla kıyasla 6 kat artış göstererek, 501 milyar yen (4,6 milyar dolar) gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomideki etkisinin sürdüğü dönemde uygulanan masraf düşürücü önlemler ile enformasyon teknolojilerine yönelik yükselen talebe dikkati çekildi.


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