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‘Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı’

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#TESK#Bendevi Palandöken#Elektrik
‘Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 04:00

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar için elektrik faturalarında özel bir tarife uygulanması gerektiğini söyledi.

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Enerji verimliliği ve tasarrufunun önemine vurgu yapan Palandöken, “Buzdolabındaki eti, dolaptaki soğuk meşrubatı veya sanayide kullanılan elektriği tasarruf etmek pek mümkün görünmüyor. Sokağın aydınlanması ya da dükkân vitrinlerinde kullanılan elektriğin azaltılması zor. Ancak avizelerdeki lamba sayısını azaltmak gibi bilinçli tüketim önlemleri bir miktar fayda sağlayabilir. Fakat akıllı binalarda her şey elektrikle çalışıyor; klima ya da soğutucular çalıştırıldığında ne kadar tasarruflu cihazlar kullanılsa bile yüksek maliyetler kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

Elektrik tarifesi için düzenleme çağrısında bulunan Palandöken, “Tekrar bir düzenleme yapılarak esnaf, sanatkâr ve konutlardaki elektrik fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu adım enflasyonun körüklenmesini önlemek açısından da önemlidir” dedi.

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#TESK#Bendevi Palandöken#Elektrik

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