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Elektrikli araçta fiyatlar düşüyor

04.07.2022 - 08:41
Elektrikli araçta fiyatlar düşüyor | Ekonomi Haberleri

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranlarının değişmesi Togg C-SUV’un da yer alacağı orta sınıftaki modelleri fiyat açısından daha rekabetçi hale getirecek. Satışa çıkacak yeni modellerle orta sınıftaki elektrikli modellerin önemli bölümü yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek. Düzenlemeden ilk etapta Türkiye’de satılan 18 modelin 5’i faydalanabilecek. Bu modellerin bazılarında indirim oranı yüzde 30’u aşarken, 380 bin TL’yi bulan fiyat düşüşleri görülebilecek.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra geçerli olacak düzenlemeyle, ilerde Togg C-SUV’un da yer alacağı orta segmentteki elektrikli otomobillerden artık genellikle yüzde 10 oranında ÖTV alınacak. Böylece, yalnızca Togg değil, Türkiye’de satılan ve önümüzdeki dönemde satışa çıkacak olan birçok elektrikli model, benzinli veya dizel benzerlerine göre fiyat açısından rekabet edebilir hale gelecek. Bu durum Türkiye’nin sıfır karbon hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol oynayacak. Düzenlemeden ilk etapta Türkiye’de satışa sunulan 18 elektrikli otomobil modelinin 5’i faydalanacak. Bu modellerde vergisiz fiyatı ve elektrikli motor gücüne (kW) göre yüzde 30’u aşan indirimler görülecek. Bazı modellerde indirim tutarı 380 bin TL’leri bulacak.

İŞTE O MODELLER

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yasalaşmasıyla temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan 18 tamamen elektrikli otomobil modelinin 5’inin ÖTV oranı değişecek. Mini Cooper SE, Seres 3 ve Skywell ET5 modelleri yüzde 60 ÖTV dilimi yerine yüzde 10 ÖTV dilimine tabi olacak. Hyundai Kona’dan alınan ÖTV yüzde 25 yerine yüzde 10 olarak değişecek. Bir diğer model Volvo XC40 Recharge ise yüzde 60’lık ÖTV dilimi yerine yüzde 50’lik ÖTV dilimine girecek. BMW, Jaguar, Kia, Mercedes ve Porsche gibi markaların Türkiye’de satılan elektrikli modelleri yüzde 60’lık ÖTV dilimine girmeye devam edecek. Renault Zoe zaten yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer aldığı için düzenlemeden etkilenmeyecek. Öte yandan, bu sene Türkiye pazarında satışa sunulması beklenen Citroen e-C4, Opel e-Mokka, Peugeot e-2008, Renault Megane E-Tech ve MG ZS EV gibi modellerin de yeni vergi avantajından faydalanması bekleniyor.

İKİ MATRAH GELDİ

Düzenlemeyle motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL’yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranının ise yüzde 40 olarak belirlenecek. Motor gücü 160 kW’ı geçen otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60’lık vergi dilimine girecek. Şubat ayından elektrikli araçlardan alınan ÖTV’yi arttıran ve tartışmalara neden olan mevcut düzenlemede, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW’ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti.

TOGG REKABETÇİ DOĞUYOR

DÜZENLEME yerli otomobil Togg’un satışa çıkacak ilk modeli C-SUV’u vergi açısından avantajlı konuma getiriyor. Togg C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde 150 kW ve 298 kW’lık iki farklı versiyonla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu da modeli, fabrika çıkış fiyatının 700 bin TL’yi aşmaması halinde 150 kW’lık versiyonla yüzde 10’luk ÖTV dilimine sokuyor. Böylece, Togg C-SUV’un bugünkü şartlar göz önüne alındığındaki fiyatı 908 bin TL olarak hesaplanabiliyor.


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