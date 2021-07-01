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Elektrik ve doğalgaza zam geldi

01.07.2021 - 08:23
Elektrik ve doğalgaza zam geldi | Ekonomi Haberleri

Elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Doğalgazda da temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20.2 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Buna göre, bugün itibarıyla ev aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil 91.56 lira ödeyecek. Elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Buna göre, bugün itibarıyla ev aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil 91.56 lira ödeyecek. Doğalgazda da temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20.2 zam yapıldı.


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