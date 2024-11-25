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Elektrik sektörü Electricity Eurasia Fuarı’nda buluşacak

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#Electricity Eurasia Fuarı#Akıllı Teknoloji#Enerji Verimliliği
Elektrik sektörü Electricity Eurasia Fuarı’nda buluşacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 13:06

Electricity Eurasia fuarının, 24- 26 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşeceği açıklandı. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek zirvede ise alanında uzman konuşmacılarla sektördeki inovatif çözümleri, akıllı teknolojileri ve enerji verimliliği stratejileri üzerinde görüşler paylaşılacak.

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Electricity Eurasia Basın Toplantısı’nda TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü H. Cem Şenel, ETMD-Elektrik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, EMSAD-Elektromekanik Sanayiciler Derneği Denetim Kurulu Üyesi Servet Erginyavuz, ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl ve AKÜDER-Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Serpil Özkan konuşmacı olarak yer aldı.

Cem Şenel, fuarda elektrik ve elektrik ekipmanları sektörüne yön veren tüm paydaşlarla bir arada olmayı hedeflediklerini belirtti. Zirvede dijital dönüşümün elektrik sektöründeki etkilerini ve bu dönüşümle nasıl rekabet avantajı elde edebileceklerini öğrenme fırsatı bulacaklarına da değinen Cem Şenel, “İnşaat sektöründe ve kentsel dönüşüm projelerinde elektriğin ve elektrik ekipmanlarının rolü ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejileri de paneller arasında yer alacak” dedi.

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#Electricity Eurasia Fuarı#Akıllı Teknoloji#Enerji Verimliliği

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