Elektrik sektörü Electricity Eurasia Fuarı’nda buluşacak

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Electricity Eurasia Basın Toplantısı’nda TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü H. Cem Şenel, ETMD-Elektrik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, EMSAD-Elektromekanik Sanayiciler Derneği Denetim Kurulu Üyesi Servet Erginyavuz, ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl ve AKÜDER-Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Serpil Özkan konuşmacı olarak yer aldı.

Cem Şenel, fuarda elektrik ve elektrik ekipmanları sektörüne yön veren tüm paydaşlarla bir arada olmayı hedeflediklerini belirtti. Zirvede dijital dönüşümün elektrik sektöründeki etkilerini ve bu dönüşümle nasıl rekabet avantajı elde edebileceklerini öğrenme fırsatı bulacaklarına da değinen Cem Şenel, “İnşaat sektöründe ve kentsel dönüşüm projelerinde elektriğin ve elektrik ekipmanlarının rolü ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejileri de paneller arasında yer alacak” dedi.