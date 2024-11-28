Electricity Eurasia sektörü buluşturacak

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TG Expo kuruluşu Sektörel Fuarcılık tarafından 24- 26 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Electricity Eurasia fuarı öncesi bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda Electricity Eurasia’nın strateji ve hedefleri paylaşıldı.

İLK KEZ YAPILIYOR

Merkezine sadece elektriği alarak tüm alt bileşenleri bünyesinde toplama hedefiyle yola çıkan fuar, Türkiye’nin elektriğe odaklanan ilk fuarı olarak inşaat ve enerji sektörünün ihtiyaçlarına karşılık verecek. Electricity Eurasia, üç gün boyunca Türkiye’nin son 20 yılda büyüyen inşaat sektöründeki, Avrupa’daki yeşil yatırım projelerindeki ve hızla büyüyen küresel pazarlardaki elektrik ve elektrik ekipmanları talebini karşılamayı hedefliyor.

Fuarda öne çıkan ürün grupları arasında güncel teknolojilere ek olarak akü, batarya ve kesintisiz güç kaynakları, anahtar & priz sistem ve ekipmanları, elektrik jeneratörleri ve transformatörleri, elektrik motorları ve sürücü sistemleri, elektrik panoları ve dağıtım sistemleri, elektrik tesisatı ve altyapı ürünleri ve şalt malzeme ve ekipmanları gibi 40’a yakın ürün grubu yer alacak. Electricity Eurasia’nın ikinci yılında daha kapsamlı bir program sunacağını belirten TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “Fuarımızda elektrik ve elektrik ekipmanları sektörüne yön veren üreticileri, satın almacıları, yatırımcıları, pano üreticilerini, inşaat sektörü profesyonellerini, müteahhitleri, mühendisleri, mimarları, kamu ve akademi dünyası ile buluşturacağız” dedi.