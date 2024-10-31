Ekonomiye 2025 rotası

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TÜRKİYE ekonomisinin 2025 yılı önceliklerini belirleyen yıllık program, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre, memur emeklisine 2025 yılının ocak ayında yüzde 6 zam artı enflasyon farkı verilecek. Ayrıca, DMO (Devlet Malzeme Ofisi) ile TOGG arasında imzalanan protokolle 2 bin 250 adet yerli elektrikli otomobil temin edilecek. Programda kamu özel ortaklığı projeleri için yapılacak ödemeler de detaylı olarak yer aldı.

ENFLASYON FARKI DİKKATE ALINDI

2025 yılı programında emekli maaşlarına zam bölümü de yer aldı. Memur ve memur emekli aylıklarının toplu sözleşme hükümlerine göre; 2025 yılının ocak ayında yüzde 6, temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılacağı, enflasyon farklarının da ayrıca ilave edileceği belirtilen programda “Enflasyon tahminine bağlı olarak oluşabilecek farkların etkisi göz önünde bulundurulmuştur” denildi.

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EMEKLİ MAAŞI GEÇMİŞ 6 AYA GÖRE ARTACAK

Bu çerçevede, toplam personel harcamalarının 3 trilyon 937 milyar lira olarak belirlendiği, milli gelire oranının ise bir önceki yıla göre 0.4 puan azalarak yüzde 6.4 olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Programa göre, ücretli veya kendi hesabına çalışıp (SSK-Bağkur) emekli olanların aylıkları da 2025 yılının ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.

ŞEHİR HASTANELERİNE 104.6 MİLYAR LİRA

2025’te Kamu Özel Ortaklığı (KÖİ) modeliyle tamamlanan şehir hastanelerinin cari giderlerini karşılamak üzere mal ve hizmet alım giderlerinde 37.4 milyar lira, bina kullanım ve zorunlu hizmetler için sermaye giderlerinde 67.2 milyar lira harcama yapılacak. Böylece şehir hastanelerine ayrılan bütçe 104.6 milyar TL olacak. KÖİ modeli çerçevesinde tamamlanan ulaştırma projeleri kapsamında verilen talep garantileri için de 97.6 milyar lira ayrılacak.

BES KESİNTİLERİ SADELEŞECEK

Programa göre BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarınI teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

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ALTERNATİF FİYAT BELİRLEME YÖNTEMİ

Enflasyon ve para politikası başlığında, mali disiplinin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatların geçmiş enflasyona endekslemesinden vazgeçileceği mesajı verildi. Bu çerçevede, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların belirlenmesinde ataleti azaltacak şekilde alternatif fiyat belirleme yöntemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

2 BİN 250 TOGG DMO’YA

Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak. DMO ile TOGG arasında imzalanan protokol kapsamında 750 adedi C-SUV, bin 500 adedi C-Sedan Modeli olmak üzere toplam 2 bin 250 adet yerli elektrikli otomobilin tedariği sağlanacak.