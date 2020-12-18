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Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı

18.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme :
Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ekonomistlerin tamamına yakını politika faizinde artış olacağını tahmin ederken, beklentilerin medyanı da 150 baz puan oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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