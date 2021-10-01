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Ekonomistler enflasyon verisi beklentilerini açıkladı

01.10.2021 - 14:24
Ekonomistler enflasyon verisi beklentilerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında enflasyonun yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun da yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 123 baz puan artarak yüzde 18,02'ye yükseldi.


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