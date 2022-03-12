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Ekonomik savaş kızışıyor

12.03.2022 - 09:44
Ekonomik savaş kızışıyor | Ekonomi Haberleri

Ukrayna savaşının gölgesinde Rusya son derece tehlikeli adımlar atmak için kolları sıvadı. Rusya yönetimi, ülkede faaliyetlerini donduran veya ayrılma kararı alan 100’e yakın yabancı şirket ve firmayı millileştirme veya onlara kayyum atama planları yapmaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Rusya’da bir dizi yabancı şirketin faaliyetlerine son verme kararı Kremlin Sarayı’nı alarma geçirdi. Rusya ekonomisinin üçte birinin devre dışı kalması anlamına gelen kritik gelişmeler önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Bu bağlamda Rusya Maliye Bakanlığı “Rusya’dan çıkma kararı alan yabancı şirketlerin varlıklarına millileştirmeyle el konulmalı. Dış yönetim, kayyum atayarak Rus yöneticiler gözetiminde üretimlerini sürdürelim” önerisini getirdi. Rusya’ya karşı batının uyguladığı yasadışı yaptırımlara karşı bu yaklaşımın çözüm formülü olabileceğini kabul eden Putin, “İlgili bakanlıklar konuyla ilgilensin. En kısa zamanda yabancı şirketlerle ilgili atabileceğimiz adımları en ince hukuksal ayrıntılarına kadar irdeleyerek hareket planı önüme getirilsin” talimatını verdi.

‘100 YIL ÖNCEKİ GİBİ’

Rusya’nın batılı şirketlerin varlıklarına el koyma planı Ukrayna savaş alanlarında patlayan bombalardan çok daha yıkıcı etki yarattı. Uzmanlar, Rusya’nın günümüzde batılı şirketleri millileştirme niyetini 1917 Bolşevik devrimi dönemini çağrıştırdığı belirterek “1917-1918 yılları arasında Bolşevikler iktidarı ele geçirdiğinde Çarlık Rusya’dan miras aldıkları yerli kapitalist ve yabancı girişimcilere ait 836 sanayi kuruluşunu millileştirdi. Rusya’nın şimdiki davranışı 100 yıl önceki korsanlığın tekrarı anlamına gelir” demeye başladı.

‘ELÇİLİKLER HACZEDİLİR’

Danışmanlık şirketi Tele Trade yöneticisi Mark Goykhman ise kamulaştırma ve kayyum adımının popülist davranıştan başka sonuç vermeyeceğini dile getirerek, “Rusya yönetimi batılı şirketlerin varlıklarına Rusya’da el koyduğu an tüm dünyada mahkemelerde Rusya’ya karşı tazminat davaları açılacak. Rusya’nın bu davaları kazanma şansı sıfır. Ardından çok acı süreç çalıştırılacak. Rus devletinin dünya çapındaki varlıklarına haciz konacak. Rus büyükelçilik binalarından gemilere kadar, hisse senetlerinden Rusya Merkez Bankası dış varlıklarına kadar her şey haciz edilecek. İşte o anda Rusya’nın dünya ile bağlantısı kesilecek” yorumunu yaptı.

RUSYA’DAN ÇIKMA KARARI ALAN ŞİRKETLER

DAHA önce Rusya’daki faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan uluslararası şirketlerden bazıları ise şöyle: Coca Cola, Danone, Nestle, P&G, KFC, Pizza Hut, Starbucks, PepsiCo, Unilever, IBM, Microsoft, Apple, Adobe, AMD, Amazon, Amerikan Express, Adobe, Autodesk, Cisco, Dell, Dropbox, Ericsson, Epic Games, HP, Intel, Lenovo, Linkedin, Nvidia, Oracle, Panasonic, PayPal, Samsung Pay, Webmoney, Audi, BMW, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Embraer, FedEx, Ford, General Motors, Harley Davidson, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Scania, Skoda, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Continental, Ferrari, Lamborghini, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Megogo, Netflix, Paramount, Parimatch, Sony, Universal Pictures, Warner Bros, IKEA, Lego, Swarovski, Shell, BP, General Electric, Rolex, Universal Music...

McDONALDS’TAN KARŞI HAMLE

RUSYA yönetiminin atmaya hazırlandığı yabancıların varlıklarını millileştirme hamlesine 850 şubesini kapatma kararı alan McDonald’s karşı hamle yaptı. Rusya ekonomisini baltalamak niyetinde olmadığını dün ilan eden şirket, Rusya’daki şubelerin geçici olarak yardıma muhtaç Rus vatandaşlarına yardım merkezleri şeklinde faaliyet yürüteceklerini ilan etti.

ABD’DEN YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği ve G-7 ülkeleriyle, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya ile Kalıcı Normal Ticari İlişkiler Anlaşmasını (PNTR) askıya aldıklarını ve Rusya’dan deniz ürünleri, votka ve pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı. “Yaptırımlarımızın tamamı Rus ekonomisini eziyor” diyen Biden ayrıca, G7 ülkelerinin Rusya’nın IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da borç almasını engellemek için çalıştığını kaydetti. ABD Başkanı, yaptırımlarda Rus oligarkları ve ailelerini de hedef alacaklarını ifade etti. PNTR anlaşması iki ülke arasında gümrük vergilerini düşürüp ticari faaliyetleri kolaylaştırarak “ayrıcalıklı ülke statüsü” sağlıyordu. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)


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