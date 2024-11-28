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Ekonomik güven endeksi belli oldu

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#Ekonomik Güven Endeksi#TÜİK#Veri
Ekonomik güven endeksi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:02

Ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 0,9 oranında geriledi.

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Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,0 iken, Kasım ayında %0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,0 oranında azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

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#Ekonomik Güven Endeksi#TÜİK#Veri

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