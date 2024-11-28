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Ekonomik güven endeksi azaldı

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#Ekonomi#Güven Endeksi#Big Para
Ekonomik güven endeksi azaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:39

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 97,1 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 98 olan endeks, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1'e geriledi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7 , inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3 95,8
Temmuz 99,4 94,4
Ağustos 94,2 93,1
Eylül 95,5 95
Ekim 96,6 98
Kasım 95,3 97,1
Aralık 96,4  
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#Ekonomi#Güven Endeksi#Big Para

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