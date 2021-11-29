  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ekonomik güven endeksi azaldı
‹ Önceki Haber Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı Sonraki Haber › Dış ticaret rakamları açıklandı Dış ticaret rakamları açıklandı

Ekonomik güven endeksi azaldı

29.11.2021 - 10:39
Ekonomik güven endeksi azaldı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.781 Değişim: 0,27% Hacim : 10.560 Mio.TL Son veri saati : 12:32
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.793
Açılış: 1.783
12,5867 Değişim: 1,76%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,8144
Açılış: 12,369
14,2221 Değişim: 1,52%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,4643
Açılış: 14,009
729,01 Değişim: 2,24%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 739,84
Açılış: 713,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.