Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.

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