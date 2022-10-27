Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 94,3 iken, Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 97,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı.

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