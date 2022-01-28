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Ekonomik güven endeksi açıklandı

28.01.2022 - 10:12 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.

 Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi  yüzde 6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 120,2 değerini,  perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.

 


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