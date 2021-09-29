Ekonomik güven 41 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artışla 102,4'e yükseldi. Bu veri 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında yüzde 1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

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