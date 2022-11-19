Ekonomik faaliyeti sınırlama mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB’nin faizleri artırmaya devam edeceğini belirterek, enflasyonu dizginlemek için ekonomik faaliyetin sınırlanması gerekebileceği vurgusu yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Lagarde bir konferansta yaptığı konuşmada, “Faizleri daha da yükseltmeyi bekliyoruz ve ekonomiye verilen desteği geri çekmek yeterli olmayabilir. Faizler para politikası duruşumuzu ayarlamanın temel aracı ve öyle kalacak. Fakat diğer politika araçlarımızı da normalleştirmemiz ve böylece faiz politikamızın yarattığı etkiyi güçlendirmemiz gerekiyor” dedi. Enflasyonu dizginlemek için temmuz ayından bu yana 200 baz puanlık faiz artırımına giden AMB, faiz artırımları ve elindeki devlet tahvillerini azaltma yoluyla para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağını açıkladı. AMB’nin art arda 75 baz puanlık faiz artırımlarının ardından bazı yatırımcılar aralık ayında 50 baz puan; bazı yatırımcılar ise 75 baz puan faiz artırımına gidileceği tahmininde bulunuyor. Yatırımcılar ayrıca 2023’ün ilk yarısından itibaren niceliksel sıkılaştırma kapsamında tahvil varlıklarının azalmasını bekliyor.

FAİZ ARTIRIM HIZI

AMB cephesinde enflasyon vurgusu devam ederken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırım hızını yavaşlatması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Finansal İstikrar Raporu’nun Kasım 2022 sayısında, mayıs ayından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığı ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Fed’in raporunda, “Enflasyon ABD’de kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve diğer birçok ülkede de yüksek” değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, söz konusu gelişmelerin ve gelecek şokların, varlık değerlemeleri, hane halkı ve işletmeler tarafından borçlanma, finansal sektör kaldıracı ve fonlama riskleriyle ilgili kırılganlıklarla artma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

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