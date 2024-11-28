Ekonomide yoğun ay: Aralık

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Türkiye, ekonomide 2024'ün son ayına yoğun gündemle girmeye hazırlanırken yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verileri yarın açıklanacak, milyonlarca çalışanın gözü ise gelecek ay Asgari Ücret Tespit Komisyonuna odaklanacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü. Böylece, ekonomi üst üste 16 çeyrek büyüme performansı sergilemişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yılın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kasım ayı dış ticaret verilerini 2 Aralık'ta Ankara'da açıklaması bekleniyor. Bolat, yılın 10'uncu ayına ilişkin verileri paylaşırken "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, 3 Aralık'ta ise kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 48,58'e gerilemişti. Böylece, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri 10 Aralık'ta belli olacak. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6'da kalmıştı. Sanayi üretim endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarken yıllık bazda yüzde 2,4 azalış göstermişti.

TÜİK, 12 Aralık'ta 2023 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini ilan edecek. Bir önceki yıl GSYH'de en yüksek payı yüzde 30,4 ile İstanbul alırken söz konusu dönemde kişi başına GSYH'de 302 bin 772 Türk lirası ile Kocaeli ilk sırada çıkmıştı.

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Aynı gün Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuna duyuracak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 16 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 769 milyar 207 milyon lira, giderleri 955 milyar 478 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri de belli olacak. Bu yılın son gününde ayrıca kasım ayı dış ticaret istatistikleri de kamuoyuyla paylaşılacak.

BÜTÇE MARATONU GENEL KURULDA DEVAM EDECEK

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayan bütçe maratonu aralıkta Genel Kurula taşınacak. Bütçe görüşmeleri, Genel Kurulda 9 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık'a kadar devam edecek.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 8 turda tamamlanacak; turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak.

İŞÇİNİN GÖZÜ KULAĞI ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA

Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hafta başında, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yetkilileri temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de masada yer alacak.