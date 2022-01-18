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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında 'büyüme' vurgusu

18.01.2022 - 17:36 | Son Güncelleme :
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında 'büyüme' vurgusu | Ekonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yapılan açıklamada, "2021 yılının son çeyreğine ilişkin olarak açıklanan göstergelerin büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ettiği gözlenmiştir. Bu suretle, 2021 yılı reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 10’un üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu 4'üncü Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, son dönemde dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile enflasyon ve belirleyicilerinin değerlendirildiği, geçen ay detayları kamuoyuyla paylaşılan 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde alınan kararlara ilişkin gelişmelerin istişare edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Son dönemde genel anlamda dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda, 2021 yılı ilk üç çeyreğinde Türkiye ekonomisinin iç ve dış talebin pozitif katkı sağladığı güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiği değerlendirilmiştir. 2021 yılının son çeyreğine ilişkin olarak açıklanan göstergelerin büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ettiği gözlenmiştir. Bu suretle, 2021 yılı reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 10’un üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir. Toplantıda, ayrıca, küresel emtia fiyatları ve küresel enflasyondaki yüksek seyir ile gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki gelişmelerin ülkemiz ekonomisine etkileri de değerlendirilmiştir."

'KUR GEÇİŞKENLİĞİNİN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ'

Toplantıda, enflasyon ve belirleyicilerinin değerlendirildiğine de vurgu yapılarak, "2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirilmiştir. 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler ele alınmıştır. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021’den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmeler ele alınmış, ilerleme durumları değerlendirilmiş ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa-orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılmıştı.


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