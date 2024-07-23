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EKK toplantısı sona erdi... Kararlılık mesajı verildi

23.07.2024 - 12:54 | Son Güncelleme :
EKK toplantısı sona erdi... Kararlılık mesajı verildi | Ekonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada "Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlediğimiz eylemleri etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2024 yılı altıncı toplantısını bugün gerçekleştirdik.

Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlediğimiz eylemleri etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz.

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Programımızın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş süreci tamamlanmış ve Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlamıştır.

Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervler artmaya devam etmektedir. Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir.

Kurulumuz, ayrıca ülkemizin gri listeden çıkarılmış olmasını yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiştir.

Son dönemde uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacaktır.

Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz.

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Bu kapsamda bugünkü toplantıda ele alınan temel hususlar şunlardır:

  • 2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir. Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.
  • İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir.
  • Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurul’un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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