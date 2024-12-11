Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 8.8

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artarak 3.1 milyon kişiye yükseldi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.3 puan arttı.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.9, kadınlarda yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.6, kadınlarda yüzde 23.9 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü de ekimde bir önceki aya kıyasla 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi oldu.

Haberin Devamı

‘İSTİHDAM 1 MİLYONUN ÜZERİNDE ARTTI’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü ve ihracat verileriyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şiimşek, “Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk 10 ayında sınırlı daraldı. İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8.8 gerçekleşti. Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor” ifadelerini kullandı.