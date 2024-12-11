×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 8.8

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#İşsizlik#TÜİK
Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 8.8
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 04:00

İşsizlik oranı ekimde bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı işgücü verilerine göre bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişi oldu.

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artarak 3.1 milyon kişiye yükseldi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.3 puan arttı.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.9, kadınlarda yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.6, kadınlarda yüzde 23.9 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü de ekimde bir önceki aya kıyasla 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi oldu.

Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 8.8

Haberin Devamı

‘İSTİHDAM 1 MİLYONUN ÜZERİNDE ARTTI’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü ve ihracat verileriyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şiimşek, “Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk 10 ayında sınırlı daraldı. İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8.8 gerçekleşti. Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#İşsizlik#TÜİK

BAKMADAN GEÇME!