Ek bütçe için start verildi | Ekonomi Haberleri

2022 Bütçesi’nin yapılan harcamaları karşılayamaması ve açık ortaya çıkması üzerine, bir süre önce tartışılan ek bütçe gerekliliği hayata geçiriliyor. Bu konuda hazırlıkların başladığı ve TBMM tatile girmeden gündeme geleceği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; edinilen bilgiye göre, döviz kurlarında ve enflasyondaki artış 2022 bütçe tahminlerinin tutmasını engelledi. Bu nedenle, ek bütçenin zorunlu hale geldiği belirtildi. AK Parti ekonomi kurmayları, 2022 bütçe kalemlerdeki tahminler tutmadığını, dengeyi sağlamak ve açık vermemek için ek bütçe çalışmasının başladığını dile getirdiler.

AK Parti kaynakları, “Başta emekliler, memurlar olmak üzere yapılacak maaş artışları, başta sağlık yatırımları olmak üzere bazı alanlardaki zorunlu yatırımlara ayrılan ödenekler açığa neden oldu. Artık alımlar için bütçedeki rakamlar yeterli olmuyor. Şu anda hangi kalemler için ne kadar ek bütçe oluşturulması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Enflasyondaki artış, dövizdeki yükselme bütün bunlar belirleyici oldu. Belli bir oranda ek bütçe yapılacak veya tek tek bütçe kalemleri üzerinde ihtiyaç duyulan artışlar gündeme gelecek” dedi.

ENFLASYON VE DÖVİZ ARTIŞI

Ek bütçe hazırlıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda sürdüğü, Meclis kapanmadan çıkarılabileceği belirtiliyor. Ek bütçe çıkartılması kesinleşirse, 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk kez bu yönteme başvurulmuş olacak. Döviz artışını kontrol etmek ve enflasyonla mücadele için art arda alınan ekonomik kararların ek bütçeyi zorunlu hale getirdiği belirtiliyor. TBMM’de kabul edilen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göre giderler 1 trilyon 750 milyar lira, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar lira öngörülmüştü. Ancak dövizde o dönemde görülen hızlı yükseliş nedeniyle görüşmeler sırasında hükümetin kısa sürede ek bütçeye ihtiyacı olacağı gündeme gelmişti. Birkaç ay önce yeniden konuşulmaya başlayan ek bütçe ihtiyacı için çalışmaların hızlandığı öğrenildi.

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