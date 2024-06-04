Fas'ta önemli satın alma | Ekonomi Haberleri

2022 yılında kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta üretim yapmaya başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, şimdi de Fas’ın önde gelen temizlik kağıtları üreticisi Jeesr Industries’i satın aldığını duyurdu.

Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr’in portföyünde Pandoo, Dalaa by Wooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, satın almanın, bölgesel olarak büyürken yerelleşmenin önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Jeesr Industries'i satın almamız Fas ekonomisine olan güçlü inancımızın bir göstergesi. Bölgedeki temizlik kağıdı işimizin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz” dedi.

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Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abdallah Badaa da konu hakkında, “Fas ve Afrika’da yirmi yılı aşkın süredir hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bebek bezi, kadın ve yetişkin bakım ürünleri ile temizlik kağıtları kategorilerinde güçlü markalarımızla lider olmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın almanın farklı ülkelerde sektörlerinde aynı başarıyı sağlamış iki şirket arasında olması mutluluk verici” diye konuştu.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise; Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, “38 milyonluk nüfusu ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle Fas, Afrika ve Ortadoğu’nun en gelecek vadeden ülkelerinden biri.. Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr’in kağıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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