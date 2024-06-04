  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fas'ta önemli satın alma
‹ Önceki Haber MB Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz MB Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz Sonraki Haber › Bakan Bolat: Hiçbir firmamıza ön yargımız yoktur Bakan Bolat: Hiçbir firmamıza ön yargımız yoktur

Fas'ta önemli satın alma

04.06.2024 - 17:20 | Son Güncelleme :
Fas'ta önemli satın alma | Ekonomi Haberleri

2022 yılında kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta üretim yapmaya başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, şimdi de Fas’ın önde gelen temizlik kağıtları üreticisi Jeesr Industries’i satın aldığını duyurdu.

Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr’in portföyünde Pandoo, Dalaa by Wooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, satın almanın, bölgesel olarak büyürken yerelleşmenin önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Jeesr Industries'i satın almamız Fas ekonomisine olan güçlü inancımızın bir göstergesi. Bölgedeki temizlik kağıdı işimizin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abdallah Badaa da konu hakkında, “Fas ve Afrika’da yirmi yılı aşkın süredir hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bebek bezi, kadın ve yetişkin bakım ürünleri ile temizlik kağıtları kategorilerinde güçlü markalarımızla lider olmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın almanın farklı ülkelerde sektörlerinde aynı başarıyı sağlamış iki şirket arasında olması mutluluk verici” diye konuştu.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise; Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, “38 milyonluk nüfusu ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle Fas, Afrika ve Ortadoğu’nun en gelecek vadeden ülkelerinden biri.. Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr’in kağıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.493 Değişim: -0,61% Hacim : 92.941 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 10.413 04.06.2024 Yüksek 10.610
Açılış: 10.577
32,4798 Değişim: 1,03%
Düşük 32,0581 04.06.2024 Yüksek 32,6316
Açılış: 32,1471
35,3625 Değişim: 0,74%
Düşük 34,9922 04.06.2024 Yüksek 35,5292
Açılış: 35,1012
2.419,90 Değişim: -0,42%
Düşük 2.413,78 04.06.2024 Yüksek 2.448,32
Açılış: 2.430,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.