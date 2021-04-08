"ECB'nin tahvil alımlarını azaltmasını umuyorum"

ECB yetkilisi Holzmann, "ECB'nin acil durum tahvil alımlarını üçüncü çeyrekte azaltmasını umuyorum" değerlendirmesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Robert Holzmann, ECB'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde pandemi acil durum tahvil satın alma programının (PEPP) hızını azaltma imkanının olacağını umduğunu belirtti.

Holzmann, CNBC'ye yaptığı açıklamada "Üçüncü çeyreğe yönelik karar ikinci çeyreğin sonunda verilecek ve umarım o zamana kadar alımları tekrar azaltma imkanı olacaktır" dedi.

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Avusturyalı ECB yetkilisi Holzmann, Hollandalı ECB yetkilisi olan Klaas Knot'un dün Reuters'a yaptığı açıklamanın bir benzerini yaptı. Knot, euro bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanmaya doğru gittiğini ve bunun da ECB'ye üçüncü çeyrekte acil durum tahvil satın alımlarını kademeli olarak azaltma imkanı sağlayacağını ifade etmişti.

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